Ferrari | Vasseur | tutta nuova la Rossa 2024 | a partire dal telaio

Cosa attendersi dall'enigmaticaSF - 23 nel GP d'Olanda La ripresa del Campionato avviene con il podio e la buona ... Ne ha parlato Fredericdurante un incontro con la stampa italiana. ......infiniti periodi di attesa perché un tecnico possa lavorare per una nuova squadra e allora viene scontato chiedere perché dovremmo credere in unacompetitiva l'anno prossimo.sceglie ...Anche se, con cadenza regolare (e permettetemi,non fa niente per evitare speculazioni in tal senso) si ripresenta la possibilità di vedere Hamilton correre per la. Un sogno per ...

Vasseur: «La Ferrari 2024 sarà tutta diversa, mi fido ancora dei nostri tecnici. Ma voglio la svolta» Corriere della Sera

Il rinnovo di Hamilton Non è una questione che riguarda me ma Wolf” Nel weekend si corre il Gp d’Olanda e Frédéric Vasseur torna a parlare degli obiettivi della Ferrari per questa stagione ma anche ...Ferrari / Frédéric Vasseur veut combler l'écart avec Mercedes. Cinq petits points de moins qu'Aston Martin mais 56 par rapport à Mercedes. C'est à la fois beaucoup et très peu. Beaucoup, car une ...