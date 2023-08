Ferrari | Shwartzman al posto di Sainz nelle libere 1 in Olanda

(Di mercoledì 23 agosto 2023) C'è un obbligo regolamentare da assolvere per lacome per tutte le squadre del mondiale: concedere, nel corso del campionato, almeno 2 sessioni di provea piloti rookie . La ...

La Scuderia, per la prima volta in questa stagione manderà in pista il pilota di riserva Robert Shwartzman. Il russo salirà sulla vettura di Carlos Sainz nella prima sessione del venerdì. È questo l'auspicio di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, in vista dell'appuntamento. In Olanda farà il proprio debutto stagionale alla guida della SF-23 Robert Shwartzman: il reserve driver.

Il terzo pilota della scuderia sarà impegnato, come già nel 2022, in due turni di prove libere 1 prima della chiusura del campionato. Zandvoort a parte ecco dove girerà in sostituzione di Leclerc ...Sainz salterà la prima sessione di prove del GP d'Olanda per dare spazio a Robert Shwartzman, pilota di riserva ufficiale della Ferrari.