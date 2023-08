Fermato dalla polizia per aver rubato occhiali e smartphone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in via Cesare Rosaroll, a Napoli, per la segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha indicato un uomo nelle vicinanze, individuandolo come colui che, insieme ad altri due cittadini stranieri, lo avrebbe rapinato poco prima deglida sole. Gli agenti lo hanno raggiunto, ma con sè non aveva gli. In questo frangente si è avvicinata un’altra persona, segnalando l’uomo – un 39enne straniero, irregolare sul territorio nazionale – come il responsabile della rapina del suo, il giorno prima. La, ritenendo l’uomo responsabile di entrambi gli episodi, lo ha sottoposto a fermo diper rapina e ...