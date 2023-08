Femminicidi nel tempo | la morte di Deborah Saltori da parte dell’ex marito

... difatti ogni giorno ci sono almeno tre. Spero che questa serie possa spingere le ... il "cuore di tenebra del cinema italiano" diretto1980 da Ruggero Deodato, capace di realizzare "una ...... in anni di, e di stupri, violenze, abusi Dei danni gravissimi che la disparità di genere " diminuita certo, ma mai annullata " stava compiendonostro Paese, esperti e associazioni e ...Stiamo pensando di organizzare delle iniziative nelle classi come accadràcampo della sicurezza ... ' Negli ultimi giorni ie lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo sono stati alla ...

75 i femminicidi in Italia nel 2023: la strage dev'essere fermata Io Donna

Dall’agosto 2021 al luglio 2022 in Italia sono stati commessi 125 femminicidi con 3.100 ammonimenti destinati ... Molti non se la sono sentita di farsi coinvolgere nel progetto. La richiesta di ...Nel cerchio degli uomini di Paola Sangiovanni ... con Nina Mimica). «Si parla tanto di femminicidi e violenze ma per molto tempo non abbiamo sentito la voce maschile e pochi conoscono i gruppi che ...