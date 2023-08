Fedez torna sui social con Vittoria e la storia misteriosa | «Ama te stesso» I fan temono la crisi

(Di mercoledì 23 agosto 2023)to suidopo essere stato assente per oltre una settimana. I fan erano molto preoccupati per lui. L'ultima volta che si è allontanato dalle storie...

Ma c'è anche chiad avanzare l'ipotesi che l'assenza dinon sia altro che l'ennesimo tentativo di attirare l'attenzione su di sé, come spesso accade quando il rapper sparisce o si ...... da Tranqi funky a Disco Paradise , il pezzo dell'estate realizzato insieme ae Annalisa. Gli ... Insieme ai Boomdabash ci sarà anche Cricca , chesul palcoscenico di Deejay On Stage dopo ......show musicale prodotto da Sky e Fremantle chesu Sky e in streaming su NOW con la sua diciassettesima edizione. A guidare i concorrenti nella loro avventura ci saranno i quattro giudici, ...

Fedez torna sui social con Vittoria. I fan preoccupati: «Cosa è successo» leggo.it

Fedez è tornato sui social dopo essere stato assente per oltre una settimana. I fan erano molto preoccupati per lui. L'ultima volta che si è allontanato dalle ...Ma c'è anche chi torna ad avanzare l'ipotesi che l'assenza di Fedez non sia altro che l'ennesimo tentativo di attirare l'attenzione su di sé, come spesso accade quando il rapper sparisce o si ...