Fabrizio Corona smentisce il matrimonio con Giacomo Urtis | “Accontentiamoci di ridere”

(Di mercoledì 23 agosto 2023)sposa? A quanto pare no. Malgrado il gossip rilanciato con tanto di dichiarazione del chirurgo dei vip, ora è l’ex re dei paparazzi a smentire con una story su Instagram dal tono ironico: “Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero”. E ancora: “Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di, cosa che di questi tempi sta diventando un reato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giacomo Urtis epresto sposi Macché! "Questo matrimonio non sa da fare né domani, né mai" (ci perdonerà Manzoni per averlo scomodato). Sebbene sguazzi nel gossip, l'ex re dei paparazzi a darsi in ...... nonché grande appassionato dellainglese . "Scommettiamo Che" è una trasmissione andata in onda prima su Rai 1 e poi su Rai 2 tra il 1991 e il 2008, condotta per i primi anni da...Nessun matrimonio trae Giacomo Urtis, il 're' dei paparazzi smentisce tutto Poteva essere il matrimonio dell'anno, ma arriva la smentita. No,e Giacomo Urtis non si sposeranno e a rivelarlo ...

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis presto sposi “Matrimonio il prossimo anno” QUOTIDIANO NAZIONALE

La dichiarazione più pungente della settimana è di Fabrizio Corona che, per smentire le nozze con Giacomo Urtis, ha tirato in ballo persino Sala e la Schlein ...nonché grande appassionato della corona inglese. «Scommettiamo Che» è una trasmissione andata in onda prima su Rai 1 e poi su Rai 2 tra il 1991 e il 2008, condotta per i primi anni da Fabrizio Frizzi.