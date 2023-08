Fabbian | «Ho fatto tante visite mediche | non ce la facevo più»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Quest’oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Giovanniin compagnia di Marco Di Vaio. Il calciatore haironia sul suo ultimo mese tra Inter e Udinese. MERCATO – Giovannisi presenta in questo modo al Bologna: «L’estate l’ho passata allenandomi praticamente sempre a Milano. Hotournée in Giappone con l’Inter, le vicende che si sono create mi hanno destabilizzato ma ho cercato sempre di lavorare. Hoprove di sforzo, non ce lapiù. L’impatto col Bologna è stato positivo, credo che faremo un bel campionato e ci toglieremo belle soddisfazioni. Filippo Inzaghi mi ha dato la possibilità di sbagliare, mi ha dato tranquillità e stabilità. Sono ...

Il nuovo calciatore del Bologna, durante questa sessione estiva di mercato, è stato coinvolto nel mancato affare tra Samardzic, l'Udinese e l'Inter.Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bologna svela i retroscena della trattativa con l'Inter per Fabbian ...