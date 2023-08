Fa rubare al figlio di 10 anni capi d’abbigliamento | denunciato 44enne di Casapesenna

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Marcianise. È accaduto nella mattinata odierna a Marcianise, in provincia di Caserta, dove un uomo hapresso la locale Stazione Carabinieri di aver subito, poco prima, all’interno di uno dei negozi del vicino parco commerciale, il furto di una borsa contenente alcunidi abbigliamento appena acquistati del valore di oltre 600,00 euro. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma presso l’esercizio segnalato, anche attraverso l’acquisizione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di scoprire che, a seguito di una distrazione del denunciante, un uomo presente sul posto, dopo aver effettuato alcuni giri intorno alla vittima, ha indotto il bambino con il quale si accompagnava ad impossessarsi della borsa per poi allontanarsi velocemente. Le indagini dei carabinieri sono subito proseguite ...

L'uomo, un quarantaquattrenne di Casapesenna, regista del furto perpetrato con ildi appena dieci anni, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di furto con destrezza. La ......commerciale con ildi dieci anni, si è avvicinato ad un uomo appena uscito da un negozio con una borsa piena di costosi vestiti e lo ha distratto, permettendo così al ragazzino dila ...L'uomo, un 44enne di Casapesenna, 'regista' del furto perpetrato con ildi appena dieci anni, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di furto con destrezza. La refurtiva, ...

