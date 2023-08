F1 | Robert Shwartzman al volante della Ferrari nelle prime prove libere a Zandvoort

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ci si avvicina al prossimo fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di, ladarà la propria chance al suo giovane pilotadi cimentarsi alSF-23 nel corso dellesul tracciato olandese. Secondo la cosiddetta “regola del rookie”, le scuderie devono riservare almeno duesessioni dia un racing driver con tali caratteristiche. E’ eleggibile chiunque abbia disputato meno di due Gran Premi. Pertanto, la Rossa sfrutterà questa circostanza per far salire in macchinache prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz. Un’occasione per lui che avrà modo di girare con la ...

F1 | GP Olanda – Sainz salta le Prove Libere 1: sulla Ferrari ci sarà Shwartzman F1inGenerale

ROMA - In Formula 1, come noto, il regolamento prevede che ogni team schieri un giovane pilota in almeno due sessioni di prove libere nel corso della stagione. Alcune squadre hanno già effettuato ques ...Vasseur ha annunciato il rinnovato impego del pilota russo nel programma giovani imposto dal regolamento sportivo ...