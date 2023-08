F1 | Raikkonen | fatto gare di motocross senza dirlo ai miei team

"Hogare di motocross senza dirlo ai miei team di F1". Parola dell'ex pilota della Ferrari Kimi, l'ultimo a portare a Maranello il titolo che manca appunto dal 2007. "A volte - ricorda il ...... semplicemente perché non ne abbiamo mai parlato ', ha spiegato nel suo tipico stile. E con tutta probabilità i team principal del finlandese non avrebberoi salti di gioia, dato ...Quello che hala differenza è stata quindi l'attività ininterrotta, come abbiamo visto anche con Kimi, che dopo la F1 è andato a fare rally'.

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Ho fatto gare di motocross senza dirlo ai miei team di F1". Parola dell'ex pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, l'ultimo a portare a Maranello il titolo che manca appunto dal ...News: L'ex ferrarista, oggi team manager con Kawasaki, racconta il suo amore per il motocross e rivela di non aver mai detto di praticarlo durante la sua carriera in F.1 ...