F1 | Max Verstappen | “Tornare a gareggiare in Olanda è una cosa fantastica”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nel prossimo week end (25-27 agosto) il Mondiale 2023 di F1 tornerà in scena. Sarà sul circuito di Zandvoort (Paesi Bassi) che tutto ricomincerà e per Maxl’occasione è ghiotta per dare un seguito alla propria annata di grande dominatore. L’obiettivo è quello di eguagliare il record di Sebastian Vettel di nove vittorie di fila e l’olandese della Red Bull ha grandi possibilità per centrarlo. Il connubio con la RB19 è tale che, salvo problematiche tecniche o errori di guida, si fa fatica a pensare che la vittoria possa sfuggirgli. “Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po’ di tempo rilassandomi con gli amici sono entusiasta di iniziare la seconda metà della stagione adesso, e non c’è modo migliore per iniziare se non in“, ha raccontato(Fonte: ANSA). “È un circuito fantastico e, ...

Neppureè immune al "pericolo" dei social. Perché ormai, al giorno d'oggi, basta pubblicare un video in rete per finire nei guai. Non che il bicampione del Mondo di F.1 abbia messo in pericolo ...L'entusiasmo della ripartenza c'è sempre, anche se in questa F.1 è concreto il rischio di ritornare in fretta alla solita musica , quella suonata da uned una Red Bull imprendibili per ...Piccola disavventura per. Il bicampione del Mondo di F.1, e ormai quasi certo campione anche per il 2023, è stato immortalato sui social mentre viaggivaa a oltre 120 km/h all'interno della galleria Canta - ...

Autogol social: Verstappen esagera e ora rischia FormulaPassion.it

Il confronto tra Max Verstappen e Sergio Perez è finora impietoso, se si considerano risultati e distacchi maturati fino alla pausa estiva. Il messicano infatti, protagonista di gare difficili dove ne ...Nel prossimo week end (25-27 agosto) il Mondiale 2023 di F1 tornerà in scena. Sarà sul circuito di Zandvoort (Paesi Bassi) che tutto ricomincerà e per Max Verstappen l'occasione è ghiotta per dare un ...