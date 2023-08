F1 | Frederic Vasseur | “Faremo il massimo per curare ogni dettaglio a Zandvoort”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il Circus della F1 torna in scena dopo la pausa estiva. Ci si ritroverà a, nei Paesi Bassi, dove l’olandese Max Verstappen va a caccia del nono successo di fila, eguagliando il primato del tedesco Sebastian Vettel. Ne ha facoltà il pilota della Red Bull, assoluto dominatore della stagione e sempre più vicino ad aggiudicarsi il suo terzo titolo iridato in carriera. In tutto questo, la Ferrari, protagonista di un’annata non all’altezza delle aspettative, cercherà di estrarre il meglio dalla propria vettura, magari puntando al podio. Le parole del Team Principal della Rossa,, hanno proprio questo significato. “Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti ad affrontare la seconda parte della stagione. Vogliamo ripartire da quanto di positivo si è visto in Belgio, ovvero un ottimo lavoro di preparazione e una ...

Il team principal della Ferrariha sottolineato che come a Monaco a Zandvoort la Qualifica assume un peso specifico importante su un tracciato in cui superare è molto difficile. Le ...È questo l'auspicio di, team principal della Ferrari, in vista dell'appuntamento olandese che segna il ritorno in pista della Formula Uno dopo la sosta estiva. 'Saremo come sempre ...Ferrari 2024, si cambia ' Alcune squadre stanno pensando di mantenere lo stesso cambio o il telaio da una stagione all'altra. Noi non lo faremo '. Il team principal della Ferrarinella conferenza stampa che ha anticipato la ripresa delle ostilità a Zandvoort ha dato un'importante anticipazione per quanto riguarda le basi della Ferrari 2024 che sta iniziando a ...

Vasseur ha annunciato il rinnovato impego del pilota russo nel programma giovani imposto dal regolamento sportivo ...Per la prima volta quest'anno nella prima sessione del weekend ci sarà un terzo pilota: Robert Shwartzman prenderà infatti il posto di Carlos Sainz.