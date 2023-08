(Di mercoledì 23 agosto 2023) Circa 100.000sono statedainella provinciaa del Punjab dopo che domenica l'India ha sversato diverse migliaia di metri cubi d'acqua in un fiume che ...

Evacuate 100 mila persone da villaggi allagati in Pakistan Agenzia ANSA

Circa 100.000 persone sono state evacuate dai villaggi allagati nella provincia pakistana del Punjab dopo che domenica l'India ha sversato diverse migliaia di metri cubi d'acqua in un fiume che ...Circa 100'000 persone sono state sfollate dai villaggi allagati nella provincia pakistana del Punjab dopo che domenica l'India ha sversato diverse migliaia di metri cubi d'acqua in un fiume che ...