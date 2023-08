Europei Volley | rivivi la diretta | l' Italia batte la Croazia 3 - 0

L'Italia parte per Firenze, dove sabato affronterà la Spagna negli ottavi deglifemminili. Le azzurre lasciano Torino, dopo Verona e Monza, battendo la Croazia con il quinto 3 - 0 nel girone (25 - 23 25 - 19 25 - 17), imbattute e incapaci di perdere un solo set. Ma ...Si chiude il Pool B dell'Eurovolley per l'Italia . Le azzurre battono anche la Croazia , con la qualificazione agli ottavi di finale che era già in tasca dopo aver battuto senza problemi le altre ...La cinquina è servita , come da previsioni e come da copione. Quello che l'Italia di Davide Mazzanti ha deciso di seguire alla lettera, centrando cinque vittorie su altrettante gare disputate e ...

Le azzurre di Mazzanti chiudono il Gruppo B a punteggio pieno: ora gli ottavi di finale contro la Spagna ...Le ragazze guidate da Mazzanti chiudono senza sconfitte il girone e attendono ora la Spagna agli ottavi di finale ...