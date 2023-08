Europei volley 2023 | i convocati azzurri | De Giorgi punta su Bovolenta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ferdinando Deha ufficializzato i 14che prenderanno parte all’Europeo dimaschile, in vista del debutto fissato per lunedì 28 agosto con il Belgio. Domani la spedizione italiana sarà a Bologna, sede del match di debutto. Sciolto il dubbio sul ruolo di opposto: sarà Alessandroad affiancare Yuri Romanò. Per il resto, il team azzurro è composto dai palleggiatori Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, dagli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Poi dai centrali Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti e dai liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla. Dopo Bologna, il percorso azzurro proseguirà a Perugia e Ancona con le gare in programma nella Pool A contro Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ...

Anche durante glidifemminili le squadre di mezzo continente si sono esibite in alzate, schiacciate e muri con i capelli lunghi trattenuti da un elastico. Applauditissima, coda ...Le azzurre sono già qualificate agli ottavi di finale grazie ad una striscia di quattro vittorie in quattro ...In Aggiornamento: Da domani giovedì 24 agosto, a Madrid , prenderanno il via i CampionatiUnder 18 di beachche si concluderanno domenica 27 con i match che assegneranno le medaglie. La rassegna continentale under 18 che si disputerà nella capitale spagnola vedrà la ...

Italia Bosnia Europei volley femminile risultato 3-0 Corriere della Sera

Torino – Anche una Delegazione della Juventus Women al PalaRuffini di Torino per tifare le Azzurre del Volley. Agli Europei di Pallavolo la Nazionale di Coach Mazzanti conquista un’altra vittoria, la ...Quattro partite, quattro vittorie: lo show delle azzurre del volley continua. L’Europeo femminile ripete a Torino il tris delle vittorie precedenti. Battuta la Bosnia Erzegovina 3-0 con parziali ...