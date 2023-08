Europei volley 2023 | Egonu | “Accetto ogni ruolo Se sarò fuori | inciterò le mie compagne”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Paolasi prende la scena nell’ultima vittoria dell’Italia. Dopo Romania, Svizzera e Bulgaria, le azzurre hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina 3-0 (25-21; 25-17; 25-19) nella sfida valida per la quarta giornata della Pool B. Promossa dal Ct Mazzanti (Una gran bella prova”), laclasse azzurra spiega: “Ho sempre voglia di giocare e sono felicissima di essere scesa in campo in un palasport così caloroso – ha esordito l’opposto azzurra -. Non sentiamo la pressione perché siamo un’altra squadra rispetto al 2021, è un’altra competizione e quindi una nuova storia da scrivere con tanta voglia di continuare a vincere. Sono contenta e a disposizione della squadra”. E sul suo momento in azzurro, dopo il ritorno da titolare, spiega: “ilche mi sarà dato e se...