Europei pallavolo | Italia-Croazia 3-0

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Azzurre chiudono il girone con 5 vittorie L’batte oggi laa Torino per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) nel match valido per la Pool B deglifemminili di2023. Le azzurre del ct Mazzanti chiudono il girone al primo posto con 5 vittorie in altrettanti match e si preparano agli ottavi di finale contro la Spagna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

