Europei Juniores di Tuffi | è show Italia | le medaglie salgono a dodici

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Rijeka – L’è straordinaria aglidi, in svolgimento fino al 25 agosto a Rijeka. Il bottino provvisorio è di 4 ori e 4 argenti, grazie anche alla strepitosa doppietta di oggi. Come riporta la nota di federnuoto.it ‘pomeriggio si apre con Elisa Pizzini d’oro e Rebecca Ciancaglini d’argento dal metro, al termine di una gara dominata dalle azzurre. La 16enne veronese vince con 404.35 punti, dopo aver dominato anche le eliminatorie; sorprende di più la gara della 16enne romana – tesserata per Carlo Dibiasi, ottavo dopo il primo turno – seconda con 397.80 e una finale coraggiosa. Dai tre metri il re è Matteo Santoro che si trascina sul podio Matteo Cafiero, altro alfiere del sincro di bronzo, secondo al termine di una gara importante e che lo potrebbe proiettare in una ...