Europei femminili volley 2023 | l’Olanda chiude il girone a punteggio pieno | la Bulgaria batte 3-1 la Svizzera

(Di mercoledì 23 agosto 2023) A un passo dalla conclusione della fase a gironi deglidi, i giochi sono ormai fatti in tutte e quattro le Pool. Nella B, quella dell’Italia, laha chiuso con una vittoria per 1-3 (25-21, 23-25, 17-25, 13-25) ai danni della, consolidando il secondo posto alle spalle di Egonu e compagne. Quarte invece le elvetiche, che proseguono comunque il proprio cammino. Nella Pool D, invece, a prendersi la scena è stata, capace di completare l’en plein ere al primo posto al. Decisivo il successo per 3-0 ai danni della Finlandia. Avanti anche Francia e Slovacchia, mentre l’ultimo posto se l’è assicurato la Spagna, brava a sconfiggere in quattro parziali ...

In Aggiornamento: Torino. Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale del Campionato Europeo femminile 2023. A circa 30 minuti dal fischio di inizio dell'ultima sfida della Pool B, ...La diretta testuale live di Italia - Croazia , partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Ultima sfida della pool per le azzurre di Davide Mazzanti, che vanno ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Spagna , partita valevole per gli ottavi di finale degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, vincitrici della Pool B, vogliono ...

Europei Femminili: per l'Italia quarta vittoria, battuta la Bosnia Tuttosport

L’Italia si è aggiudicata il primo posto del girone B degli Europei di volley femminile con un turno di anticipo. Un raggruppamento oggettivamente molto semplice per le azzurre, che non hanno trovato ...L'Italia affronta la Croazia a Torino oggi, 23 agosto 2023, nel quinto match della Pool B degli Europei femminili di pallavolo. Le azzurre del ct Davide Mazzanti già qualificate agli ottavi di finale ...