Europei di Volley Femminile | l’Italia vince con la Bosnia | è testa matematica della Pool B

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Torino – Anche una DelegazioneJuventus Women al PalaRuffini di Torino per tifare le Azzurre del. Aglidi Pallavolo la Nazionale di Coach Mazzanti conquista un’altra vittoria, la quarta di fila nel torneo, e lo fa con la. Implacabile e attento il gioco tricolore che segna in tabellino il risultato di 3-0 a favore (25-21; 25-17; 25-19). Tantissimi i tifosi italiani accorsi per assistere al successo di Sylla e compagne. Le Azzurre conquistano il primato matematico nellaB (negli ottavi incroceranno la quartaPoll D). Oggi ancora in campoe con la Croazia. La sfida delle 21:15 (diretta Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Action). Il raccontogara, le interviste e il tabellino ...

Da domani giovedì 24 agosto, a Madrid , prenderanno il via i Campionati Europei Under 18 di beach volley che si concluderanno domenica 27 con i match che assegneranno le medaglie. La rassegna continentale under 18 che si disputerà nella capitale spagnola vedrà la ...A seguire la partita Italia " Bosnia Erzegovina degli Europei di Pallavolo Femminile ha tenuto incollati allo schermo 1.731.000 spettatori (13.1%).

Quattro partite, quattro vittorie: lo show delle azzurre del volley continua. L’Europeo femminile ripete a Torino il tris delle vittorie precedenti. Battuta la Bosnia Erzegovina 3-0 con parziali ...Sarà ancora Torino ad ospitare le ragazze della Nazionale di Coach Mazzanti che, per l'ultima partita della Pool B degli Europei di volley femminile edizione 2023, affronteranno al PalaGianniAsti la ...