“Estate sicura” controlli straordinari alla circolazione stradale in Cilento

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In esecuzione al piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per una “”, sono stati intensificati iin relazione all’aumentato traffico veicolare verso le zone di villeggiatura marine e montane dell’area turistica cilentana. In particolare, nei 29 comuni della giurisdizione del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania sono stati svolti servizidi controllo dinamico del territorio finalizzati al contrastomicrocriminalità in genere edprevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona; particolare attenzione è stata postaverifica del rispetto delle norme “salva vita” del ...

Estate sicura: Controlli dei carabinieri in Cilento, scattano sanzioni e denunce Info Cilento

