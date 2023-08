Esce Honey Are U Coming? dei Maneskin | in anteprima mondiale agli MTV VMAs

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023)(Are U?) dei, il nuovo singolo che verrà presentato inin occasione degli MTV2023. Il brano è atteso in tutti gli store digitali del mondo e in rotazione radiofonica dal 1 settembre e sarà presentato nel corso della notte dedicata alla musica di MTV dove isaranno ospiti nella notte tra il 12 e il 13 settembre. Tutti gli ospiti degli MTV2023 I primi ospiti internazionali attesiMTV2023 sono Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids. Altri artisti verranno confermate nei prossimi giorni. Dove vedere gli MTV2023 dall’ Italia In Italia gli MTVsaranno trasmessi in ...