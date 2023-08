Eruzione freatica nei Campi Flegrei | le tesi

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il Prof. Giuseppe De Natale ha rilasciato un’intervista al Il Manifesto (CLICCA QUI PER LEGGERLA) e a Videoinformazioni.com (CLICCA QUI PER ASCOLTARLA). Ha avvertito, peró poi, la necessità di chiarire il suo pensiero che riportiamo integralmente per fare chiarezza e per favorire la serenità dei cittadini. “Rispetto all’articolo, che ho appena riletto, devo però precisare Il Blog di Giò.