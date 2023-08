Ermal Meta omaggia Cutugno | canta ' Italiano vero' in un ristorante in Albania

"Devono sapere tutti perché questo silenzio degli innocenti deve finire" ha dettosu Instagram, parlando dei tantissimi racconti ricevuti da persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno denunciato la violenza subita.Una cantata improvvisata per omaggiare Toto Cutugno . È quella che ha fattoin un ristorante a Tirana , in Albania, insieme a una band del posto. Il cantante ha pubblicato sui suoi canali il video omaggio per il celebre cantautore scomparso all'età di 80 anni . "..."L'unica cosa da fare quando ci si trova davanti a una ragazza ubriaca è riaccompagnarla a casa. Insegnatelo ai vostri figli". Dopo, Emma Dante e altri artisti e volti noti, anche Gabriele Muccino interviene sui social per dire la sua sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio scorso ai danni di una ...

Un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affinché finisca "questa mattanza" contro le donne, è stato lanciato in una diretta Instagram dal cantante Ermal Meta, che dopo lo stupro di ...Il cantautore ha pubblicato un video in cui si è detto «molto provato» dopo aver letto tutte le storie di abusi che gli sono arrivato. Quindi si è rivolto alla premier per cambiare le cose ...