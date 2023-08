Ermal Meta | l’appello a Meloni dopo le testimonianze sugli abusi | «Non ho votato per lei | ma fermiamo questa mattanza contro le donne» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 agosto 2023)aver invocato – tra non poche polemiche – «100 lupi»i sette ragazzi arrestati con l’accusa di aver violentato in gruppo una 19enne,lancia un appello a Giorgiacon una diretta Instagram intitolata «Il silenzio degli innocenti». Il cantante ieri ha pubblicato le tantericevute divittime disessuali. E oggi si rivolge alla premier: «Non hoper lei, ma lei è la mia presidente, come lo è di tutte questee mi rivolgo a lei con il massimo rispetto, in quanto carica istituzionale, donna, madre e cristiana: non crede che sia giunto il momento di finire?». Il cantante riferisce, infatti, che ad accomunare la ...