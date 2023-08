Eritema solare | come riconoscerlo | curarlo e quando è il caso di preoccuparsi

I benefici della corretta esposizione al sole sono davvero numerosi, tuttavia non si devono dimenticare anche gli effetti negativi . Uno dei più diffusi in assoluto prende il nome di. Si tratta di un'infiammazione della pelle di gravità variabile. Si può infatti andare da una semplice scottatura (un disturbo che interessa solo gli strati più superficiali della cute)...L'afa impietosa della canicola estiva, qualche vescica ai piedi e un fastidiosodovuto alla prolungata esposizionenon hanno minimamente intaccato lo spirito e l'energia del giovane ...... vuoi perché, magari, non si è spalmata bene la crema, soprattutto su spalle e schiena. Le pelli più chiare soffrono maggiormente, nei primi giorni di esposizione, la possibilità di. ...

Eritema solare, cos'è e quali sono i rimedi ilGiornale.it

Un’eccessiva esposizione al sole, e il classico colpo di calore in età pediatrica, sono più frequenti in un’epoca di fenomeni climatici estremi. Le ...Il disturbo non deve essere mai sottovalutato. Tra le conseguenze a lungo termine figurano i tumori della pelle, tra cui il tanto temuto melanoma ...