Entra in chiesa | beve il vino e indossa l' abito talare del parroco | denunciato

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Firenze, intervento della polizia in via Santa Caterina d'Alessandria. L'uomo è stato sanzionato per ubriachezza e per il danneggiamento del tabernacolo

Firenze, intervento della polizia in via Santa Caterina d'Alessandria. L'uomo è stato sanzionato per ubriachezza e per il danneggiamento del tabernacolo

Entra in chiesa, beve il vino e indossa l'abito talare del parroco ... LA NAZIONE

Firenze, intervento della polizia in via Santa Caterina d’Alessandria. L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza e per il danneggiamento del tabernacolo ...Era considerato il prete degli ultimi, il prete di strada. Ma non in linea con alcuni capi saldi della Chiesa. Si professava favorevole alle unioni tra omosessuali, era d'accordo con una ...