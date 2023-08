La Pallacanestro2000 riparte con l'allenamento della prima squadra. Test amichevoli e corsi di minibasket per bambini dai 5 agli 11 anni d'età. Per informazioni: 339 7685355 o 348 ...La Pallacanestro2000 riparte con l'allenamento della prima squadra. Test amichevoli e corsi di minibasket per bambini dai 5 agli 11 anni d'età. Per informazioni: 339 7685355 o 348 ...

Endiasfalti Agliana: domani inizia l'avventura di Basket LA NAZIONE

La Pallacanestro Agliana 2000 riparte con l'allenamento della prima squadra. Test amichevoli e corsi di minibasket per bambini dai 5 agli 11 anni d'età. Per informazioni: 339 7685355 o 348 7657335.Endiasfalti Agliana e Valentina's Camicette Bottegone parteciperanno alla Coppa Toscana di serie C "Trofeo Alfredo Piperno". Agliana accederà direttamente agli ottavi di finale, mentre Bottegone dovrà ...