Elon Musk ammette | “X potrebbe fallire”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – “X, come molti hanno predetto, ma faremo del nostro meglio fino alla fine”. E’ quanto, secondo il quale “la triste verità è che non ci sono grandi social network al momento”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.