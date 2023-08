Elodie e Andrea Iannone | vacanza in Sardegna | «Com’è bello vivere con te»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In amore vanno forte. Senza freni ormai da più di un anno. Sugli scogli invece si fa fatica. Mae la cantantenon si fermano davanti a niente. E piano, piano, come mostrano gli scatti del settimanale Chi, arrivano al traguardo. Pochi ci credevano, molti credevano che potesse tornare da Marrakesh. E invece la coppia resiste e si ama sempre di più come dimostra la dedica dial suoin occasione del 34esimo compleanno del pilota che a novembre finalmente, dopo quattro anni di squalifica, potrà tornare in pista, e tornare a competere sulle due ruote. Una dedica speciale con parole d’amore vere che confermano che tra loro due va tutto a gonfie vele: «Come ècon te. Auguri mio amore. Ti amo». Tra impegni e vacanze E ...

Le foto che pubblica Chi:Iannone sempre più innamorati in ...Il fanta gossip sue Marracash smentito dalla realtà Qualche fan sfegatato dell'amore che fu ... La popstar è da mesi che ha intrecciato una love story conIannone. Pochi giorni fa, per la ...ha scelto Capri per le sue vacanze insieme al fidanzatoIannone , mentre Brooke Shields ha preferito fare tappa ad Amalfi insieme alla sua famiglia. La pittoresca Positano è stata ...

Elodie e Andrea Iannone, relax e tenerezze in Sardegna: «Com'è bello vivere con te» ilmessaggero.it

In amore vanno forte. Senza freni ormai da più di un anno. Sugli scogli invece si fa fatica. Ma Andrea Iannone e la cantante Elodie non si fermano davanti a niente.Elodie e Andrea Iannone hanno scelto la Sardegna per le loro vacanze piene d’amore. Sono una coppia che non teme nulla, la rivista Chi pubblica le foto al mare ma ormai non c’è più bisogno di conferme ...