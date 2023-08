Elly Schlein e le critiche dei suoi | dopo Bonaccini anche Cacciari

(Di mercoledì 23 agosto 2023)sempre nel mirino. Il presidente del partito Stefano, parlando durante «Gli incontri del Principe a Viareggio», ha detto: «Voglio dare una mano a, mettere in discussione una segretaria appena eletta comunque con oltre un milione di elettori sarebbe come segare il ramo su cui siamo tutti seduti.dichè ho le mie idee. Mi sono messo a disposizione accettando di fare il presidente del Pd». Come a dire: leale sì, ma se toccasse a me farei le cose in modo diverso. Una considerazione che all'interno del partito sono in molti a fare. Alla segretaria viene contestato un approccio troppo militante, concentrata solo su salario minimo e diritti civili. Per carità due temi più che urgenti, solo che dal segretario del partito più votato a sinistra ci si aspetterebbe un impegno a tutto ...

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein non può imporre diktat sul terzo mandato dei governatori e il partito deve valorizzare gli amministratori del Sud. Lo dichiara a Cronache di Caserta il presidente del partito.