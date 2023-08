“Ecco perché vincono sempre loro” Reazione a catena | la scoperta pazzesca sui Dai e Dai

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il 1º agosto 2023, hanno spodestato le incredibilmente preparate Tre e Lode e, da allora, hanno saldamente mantenuto la leadership nel programma “”. Sto parlando del trio livornese dei Dai e Dai, composto da Marco Vior, Simone Costagliola e Simone Mariottini, conosciuto come “Mario”. Finora, hanno accumulato decine di migliaia di euro in gettoni d’oro. Ma qual è il segreto dietro alsuccesso? Come riescono a colpire quasinel segno con le soluzioni? La risposta non è solo legata alleinnegabili abilità innate. Dietro aitrionfi ci sono anni di incessante allenamento. Sì, avete capito bene, anni interi! In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, i tre toscani hanno condiviso il duro lavoro che hanno svolto per raggiungere il livello di sintonia ...

Un tentativo di "golpe" estivo in chiave neoconservatrice .a cosa assomiglia sempre di più " Il mondo al contrario ", il libro autoprodotto dal generale Vannacci via via che la politica s'impossessa del dibattito. Via via cioè che diventa evidente come ...cosa ci ha raccontato il ceo, Simone Gibertoni . Qual è il target dei clienti e quali i ... Il nostro programma Master Detox è molto richiestocontrasta i processi infiammatori. In cosa ...Ma quali sono i reali benefici dell'acido ialuronico sulla pellesvelate le sue proprietà ... In genere, la molecola di acido ialuronico è molto attiva, soprattutto se è pura,contrasta la ...