Ecco lo schianto del jet di Prigozhin | Chi lo ha buttato giù

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'aereo privato che viaggiava da Mosca a San Pietroburgo è precipitato nella regione russa di Tver. Sono morte 10 persone a bordo, tra cui tre membri dell'equipaggio, ma, soprattutto il capo della Wagner Yevgeny. Il jet secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato abbattuto dai russi a due mesi dal tentato colpo di stato del capo della Wagner definito da Putin una "pugnalata alle spalle". Attenzione. Fonti russe sostengono che un aereo appartenente alla flotta di Evgenij #sarebbe stato abbattuto in Russia. Non è chiaro se il leader del Gruppo Wagner fosse a bordo. Il Blog apre la diretta. pic.twitter.com/vZRFILseqc — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) August 23, 2023 #Russia Abbattuto nella regione di Tver il jet del generale #. Dieci passeggeri, incluso il capo della Wagner e il suo braccio ...

Un Embraer Legacy 600 si è schiantato nella regione di Tver, vicino a Mosca – Rosaviatsia afferma che a bordo c'era anche il leader del Gruppo Wagner – Il Cremlino, per ora, tace ...La prova di touchdown della navicella spaziale dell'Indian Space Research Agency è prevista intorno alle 14:30 (ora italiana) di oggi ...