È stata pubblicata la strategia per la banda ultralarga in Italia con orizzonte 2026

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Se è vero che per il piano sullainil nostro Paese deve scontare un ritardo ormai accumulato nel tempo, la pubblicazione di un nuovo piano previsto dal dipartimento per la transizione digitale del governo Meloni almeno reca con sé un punto da cui partire: l’del, previsto per il completamento dell’infrastruttura e per il raggiungimento degli obiettivi, non è stato toccato. Rimane dunque invariato e – in verità – sarebbe stato difficile fare altrimenti, dal momento che ci sono obiettivi e scadenze da rispettare anche lato Pnrr (una voce da 6,7 miliardi per lae – nel complesso – un peso del 27% su tutti gli obiettivi legati alla digitalizzazione del Paese). Eppure, se vediamo da dove siamo partiti (ovvero dal BUL ...

...previsto dalla legge che definisce i principi chiave della Riforma Fiscale Meloni (in ... per l'anno in corso, èintanto l' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 1° agosto ...Dopo la denuncia dei cittadini,da LiguriaOggi.it è scattato l'intervento della polizia ... Non ultima, proprio questa mattina, come si evince dalle foto, èeffettuata l' ennesima ......di blues Samuele Bersani - Chicco e Spillo Rossana Casale - Arcobaleno Il Festivalbar èuna ... Festivalbar, il meglio di tutte le edizioni , Raf La fotografia dell'articolo ènon ...

MEF-Agenzia delle Entrate-AdER: pubblicata la convenzione triennale Ipsoa

Il comma 3.5 prevede che, il prefetto qualora sia richiesto l’ausilio della Forza pubblica per l’esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per ...La polizia ha spiegato che erano stati fermati per disturbo dell’ordine pubblico. L’ONG Human Rights Watch ha denunciato in generale «un processo elettorale gravemente difettoso», incompatibile con un ...