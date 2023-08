È nata una giraffa senza macchie Lo zoo fa sapere | “È l’unica al mondo”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un cucciolo diin uno zoo privato del Tennessee sta attirando l’attenzione di tutto ilper il fatto di non avere le caratteristichedei suoi simili. L’esemplare è nato il 31 luglio allo zoo Brights di Limestone, che ha dichiarato come si tratti delvivente “a tinta unita” sul pianeta. Ledelle giraffe variano solitamente molto per colore e forma. Secondo diversi studi la sopravvivenza delle giovani giraffe è legata al modello dellestesse, che possono aiutarle a camuffarsi nella natura contro i predatori. L’esemplare speciale non ha ancora un nome, ma sulla pagina Facebook dello zoo sta per aprirsi la votazione pubblica tra quatro opzioni possibili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

