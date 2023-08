E’ morto Giovanni Ricciardi Studioso di letteratura portoghese e brasiliana | ha insegnato all’Orientale di Napoli

Era il 23 agosto 1923 quando donMinzoni venne ucciso per strada ad Argenta, comune della provincia di Ferrara. Colpito a ...della città e questo significa che il suo pensiero non è, ma è ...... i funerali pubblici perLauria , 83 anni, ritenuto - come sostenuto dai magistrati che coordinarono l'operazione "Xydi" - il "capo della famiglia mafiosa di Licata". Lauria èdomenica ...... non risponde ai pm fiorentini - Marina Berlusconi: 'Mio padre perseguitato anche da' L'... lo stalliere di Arcore, al soldo di Leoluca Bagarella eBrusca e quindi dei fratelli Graviano. ...

Giovanni, morto vicino a Sky. Viaggio tra gli zombie di Rogoredo: “Dopo la sua morte lo spaccio si è fermato 4 ore” IL GIORNO

“Nei prossimi 20 anni il cancro al seno aumenterà del 20% soprattutto nelle fasce giovanili, che oggi meno se lo attendono e sono fuori dai programmi di screening". Lo ha detto Corrado Tinterri, diret ...Ancora sangue sulle strade del Lazio. L’ultimo, di una serie di gravi incidenti, è avvenuto a Cisterna, lungo la Via Appia. Uno scontro ha provocato il ferimento di due giovani. L’impatto poteva ...