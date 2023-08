“Dyche è vestito come un croupier” | Sky Uk si scusa per i commenti sul tecnico dell’Everton

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sky si èta per iinappropriati fatto in telecronaca sull’abbigliamento dell’allenatoreSean. Bill Leslie e Andy Hinchcliffe, i telecronisti, lo hanno definitoun. Lo riporta la Bbc: “I commentatori Bill Leslie e Andy Hinchcliffe hanno detto che il suo abbigliamento lo faceva sembrare un ‘’ – qualcuno che supervisiona i tavoli da gioco nei casinò”. Durante la partita, Sean, allenatore dei Toffees, eracon questa camicia e la fascia nera al braccio. L’aspetto ha così ricordato ai due commentatori la divisa di un addetto ai tavoli verdi, mail lutto era per un’occasione importante. “indossava una fascia nera al braccio in ...