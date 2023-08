Due turisti tedeschi imbrattano il Corridoio Vasariano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) AGI - È un gruppo diquello di cui fanno parte le due persone che, riprese dalle telecamere, hanno imbrattato con alcune scritte il. Uno di loro indossava ancora la stessa maglietta della scorsa notte, quella di una squadra di calcio di terza serie tedesca a cui dovrebbe ispirarsi anche la sigla apparsa sul monumento. Il gruppo, in vacanza nel capoluogo toscano, adesso si trova presso il comando dei carabinieri di Firenze, per identificazioni e probabili denunce. Alle 5.20 di stamattina i due hanno danneggiato l'importantissimo sito artistico. Gli stessi, spiega una nota dell'Arma, sono stati monitorati fino al loro ingresso all'interno di un'abitazione ubicata in piazza della Signoria, dove c'erano 11 giovani studenti di nazionalità tedesca, tutti nati tra il 2002 e il 2003. È ...

AGI - È un gruppo ditedeschi quello di cui fanno parte lepersone che, riprese dalle telecamere, hanno imbrattato con alcune scritte il Corridoio Vasariano. Uno di loro indossava ancora la stessa maglietta ...... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... il Governo impugna la legge regionale 23/08/2023 - 20:09 Redazione Attualità 0 90 PUGLIA -leggi ...... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... Oronzo, Giusto e Fortunato " sono stati infatti affissi in Via Eolostriscioni provocatori, ...

Il danneggiamento sull'importantissimo sito artistico fiorentino è avvenuto alle 5.20 di stamattina. Sangiuliano: ...Uno indossava ancora la maglietta che portava la notte scorsa mentre disegnava sul monumento. A immortalarlo sono state le telecamere di videosorveglianza. Sangiuliano: “Tolleranza zero” ...