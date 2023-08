Droni ucraini su Mosca | attacco bloccato dalla difesa aerea Colpiti dai russi i granai di Odessa

Nuovo attacco consventato dalla Russia su Mosca , l'ultimo di una serie di raid aerei contro la capitale russa. Questa mattina le difese aeree russe hanno un abbattutonei distretti di ...23 ago 07:51 Mosca, riaperti gli aeroporti dopo l'attacco conGli aeroporti di Mosca sono stati riaperti e stanno funzionando regolarmente dopo l'attacco notturni di tresulla capitale russa. Lo spiega Ria Novosti, citando l'Agenzia federale per il trasporto aereo. In precedenza il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva detto che a causa dell'attacco ...I mediahanno confermato che sono stati alcuni sabotatori, coordinati dall'intelligence militare di Kiev, a effettuare un paio di attacchi con, che hanno colpito gli aerei ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 ago - Un attacco di droni russi durante la notte ha danneggiato le infrastrutture cerealicole ucraine nella regione di Odessa, come ha detto stamattina il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...