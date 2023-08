Donna ricoperta di cioccolato nel buffet di un hotel | polemiche sull' abuso di una lavoratrice

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una follia, senza alcun rispetto per chi, per lavorare, è costretta a fare la pietanza: unain costume da bagnodie stesa su un tavolo di undi dolci. È l'immagine ...

Una follia, senza alcun rispetto per chi, per lavorare, è costretta a fare la pietanza: unain costume da bagnodi cioccolato e stesa su un tavolo di un buffet di dolci. È l'immagine che si è trovato davanti a Ferragosto un manager milanese in vacanza in un resort di Golfo ...Una modella in bikinidi cioccolato stesa accanto ai pasticcini e 'servita a tavola' su un vassoio nel buffet di ... E dicendosi 'senza parole' per l'aver visto 'il corpo di una, di una ......a bordo piscina in un hotel in Gallura e sulla tavola una ragazza in costume da bagnodi ... "permettere che nelle proprie strutture ci siamo questi comportamenti, dove il corpo di una, ...

Una donna ricoperta di cioccolato col buffet dei dolci, la denuncia del manager in vacanza in Sardegna con la figlia ... Open

Una giovane donna stesa su un tavolo da buffet, ricoperta di cioccolato come un pasticcino. Di fatto, presentata come un dolce tra i dolci. E' successo presso il Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci e la ...È l'immagine che si è trovato davanti a Ferragosto un manager milanese in vacanza in un resort di Golfo Aranci (Sassari). Altro che donna oggetto, peggio.