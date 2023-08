(Di mercoledì 23 agosto 2023) Avvio dell'algoritmoanno scolastico 2023/24 da GaE e GPS per incarichi fino al 31 agosto o 30 giugno 2024. Le domande sono state presentate entro il 31 luglio ore 14, le nomine avverranno nei prossimi giorni, si spera in presenza di tutte le disponibilità e conaggiornati e senza la presenza deiche non potrebbero accettare la cattedra, altrimenti il sistema risulterà "falsato". L'articolo .

La procedura è riservata aiche hanno partecipato al concorso per dirigente scolastico di ...la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso, ......nonper rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi ( disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe ); il DM n. 108/2022 dispone che ai......di avvalersi della possibilità di prendere servizio in un'altra regione e sono statiall'...in regione non sarà di norma assegnata una scuola 'di attuale titolarità o servizio da'. Poi ...

Docenti assegnati ad altra provincia con mini call veloce non possono partecipare alle supplenze. Elenchi Orizzonte Scuola

Leonardi (Cisl): " È possibile che i docenti, dopo tanto precariato, preferiscano non allontanarsi dalla famiglia". Intanto le pagine social dei paesi si riempiono di annunci e richieste di affitti pe ...Non sono ancora disponibili dati definitivi sull’andamento delle operazioni della cosiddetta call veloce, una modalità che consente a chi è nelle graduatorie concorsuali o a esaurimento di una provinc ...