Diretta calciomercato | gli affari del giorno | Roma su Lukaku La Lazio spinge per Guendouzi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Segui con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A e non solo di mercoledì 23 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Ci apprestiamo ad entrare ormai nell’ultima settimana die le trattative sono obbligate ad essere chiuse in poco tempo per non rischiare una vera e propria corsa per la fumata bianca. Le trattative indel 23 agosto – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.