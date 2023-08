Dimissioni Mancini | Gravina non ci sta e attacca l’ex ct | “Offensivo”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ dove si è soffermato sulledi RobertoQuasi dieci giorni fa la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio italiano. Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate ledi Robertocome commissario tecnico della Nazionale. Al suo posto è stato ingaggiato lo svincolato di “lusso”, Luciano Spalletti. Anche se, a dire il vero, l’addio del manager jesino non è stato affatto tranquillo. Soprattutto per le dichiarazioni nei confronti del presidente della Figc, Gabriele. Parole dure da parte dell’allenatore che ha fatto capire chiaramente che il rapporto si era incrinat. Gabrielee Roberto...

Ho sentito parlare diper la prima volta dalla moglie, Silvia Fortini, che è il suo ... Considerati i rapporti personali avrei apprezzato di più semi avesse espresso la sua volontà ...Dopo leaveva rivelato : "Ho cercato di spiegare le mie ragioni a Gravina, gli ho detto che avevo bisogno di tranquillità, non me l'ha garantita e quindi mi sono dimesso. Non ho ...C'è fermento in via Allegri dopo il terremoto provocato dallediil 12 agosto.

Parla il presidente della Federcalcio, dopo gli attacchi dell'ex ct. "Sono amareggiato. Ci sono rimasto male. Non porto rancore, ma i tempi di questo ..."Non rinnego - afferma Gravina- il rapporto di amicizia con Roberto, che ha sempre dimostrato stile. Spero riveda la sua posizione. Anzi, vado oltre e vi ...