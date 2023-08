Diletta Leotta | vita da mamma | le foto con Aria

Leggi Anchetorna a casa con la piccola Aria, l'incontro con il cane Lillo T - shirt da basebal, shorts cortissimi e un sorriso radioso: cosìè stata immortalata dai paparazzi all'...Perprimi scatti insieme alla piccola Aria e a papà Loris: ecco le prime foto sulla rivista ...Nel 2023, infatti, sono già diventate mamme Aurora Ramazzotti,, Bianca Atzei. Cicogna arrivata anche per Rihanna, diventata mamma per la seconda volta. E poi Blake Lively e Chrissy ...

Diletta Leotta fuori dall'ospedale dopo il parto, le prime foto insieme al compagno Loris Karius Fanpage.it

Ora la versione social di Diletta Leotta è quella al centrop di un diario di nuove esperienze come mamma. Il volto di Dazn ha postato su Instagram una foto notturna in cui tiene dolcemente in braccio ...Nel cuore della notte Diletta Leotta si è mostrata con sua figlia Aria e i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Il 16 agosto Diletta Leotta è diventata mamma della sua prima ...