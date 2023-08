Diletta Leotta nel mirino di alcune ostetriche | “Ecco cosa accade alla bambina”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La conduttrice di DAZN finisce neldei social dopo la nascita della piccola Aria: criticato un comportamento diPerè tempo di godersi da vicino la piccola Aria. La conduttrice e giornalista di DAZN ha infatti fatto ritorno a casa nei giorni scorsi, dove sta proseguendo la conoscenza della bimba. E non manca qualche contenuto postato sui social, dove lasi è mostrata felice e spensierata in compagnia della bimba nata dall’amore con Loris Karius. L’ultimo post di, che si è mostrata con la piccola in braccio, ha però attirato anche qualche critica, in particolare modo di un gruppo di, che hanno messo nell’outfit scelto daper la bimba: “Posso ...