Diletta Leotta | la prima foto mamma-figlia con Aria | le “notti piene d’amore”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 agosto 2023), come immaginavamo, è unabellissima. Lo dimostrano leche, di giorno in giorno, condivide con i propri fan su Instagram, rendendoli partecipi del momento magico che sta vivendo. La conduttrice di Dazn ha ormai iniziato una nuova avventura e, per alcuni versi, una nuova vita. Ma non si è verificato quello che in molti temevano: non si è dimenticata dei suoi follower che sui social l’hanno sostenuta per tutto il corso della gravidanza. Anzi, ci tiene a tenerli aggiornati degli spostamenti, degli incontri e dei momenti più emozionanti che lei e Loris Karius stanno vivendo come neo-genitori.: laconLa conduttrice e il calciatore, ...