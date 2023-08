Diletta Leotta e Aria guardate a vista da Lillo | “Notti piene d’amore”

Nel 2023, infatti, sono già diventate mamme Aurora Ramazzotti,, Bianca Atzei. Cicogna arrivata anche per Rihanna, diventata mamma per la seconda volta. E poi Blake Lively e Chrissy ...Leggi anche ›come Rihanna: look premaman con pancione scoperto L'annuncio al Super Bowl Rihanna aveva annunciato la nuova gravidanza a febbraio, durante il suo show davanti ...torna a casa con la piccola Aria. Ad aspettarle nell'attico su un grattacielo del centro di Milano c'era il cagnolino di casa, Lillo. La conduttrice ha postato sui social una dolce foto ...

Le prime foto di Diletta Leotta e Loris Karius neo genitori, intenti a lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano con la loro piccola Aria ...Se le culle sono vuote in Italia, i social sono in compenso pieni di pancioni e bebè. Nel paese reale, il tasso di natalità resta ai minimi storici: 1,25 nascite per donna, ...