Difesa | Picierno | ' secondo destra per Vannacci vale libertà espressione | non per Saviano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Quindi,ladi governo, un militare in servizio come il Generaleha diritto a esprimere addirittura pensieri razzisti e omofobi in nome delladi parola, ma se a invocare la stessadi parola, e non per dire oscenità, ma per esprimere il proprio legittimo pensiero, è un giornalista come Robertoinvece scatta subito la querela di Salvini e Meloni. Lad'garantita a corrente alternata e solo se fa comodo. Nessuna coerenza, nessuna morale". Così Pinadel pd su twitter.