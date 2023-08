Difesa | Bonelli Avs | ' Vannacci vuole fare politica | incompatibilità | sia radiato'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - “ha deciso die questo, oltre ai concetti che esprime che sono in contrasto con la nostra Costituzione, lo rende incompatibile con il ruolo che riveste.sostiene che la pallavolista Paola Egonu non ha nulla a checon l'italiano, che egli identifica, da 8.000 anni, con la pelle bianca. Da tale affermazione, apprendiamo che l'Italia, e quindi l'italiano, sia nata nel Neolitico. Peccato perche un cittadino italiano non si riconosce dal colore della pelle, bensì dai diritti e doveri concessi dalla Costituzione". Così Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Un generale che esprime concetti così discriminatori - continua ...

Difesa: Bonelli, 'Crosetto ineccepibile, preoccupa silenzio Meloni che non difende suo ministro' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La posizione del ministro Crosetto su Vannacci è ineccepibile, ma preoccupa il silenzio della premier Meloni che ritiene di non dover difendere il proprio ministro. Non c' ...Cronaca nazionale Roma - 22/08/2023 07:33 - La questione sollevata dal generale Vannacci continua a suscitare reazioni contrastanti tra gli esponenti politici e sindacali. Inizialmente, ...