(Di mercoledì 23 agosto 2023) La vicenda di Robert, nonché il presente battage mediatico legato al film di Nolan e alle trasmissioni conseguenti, non so quanto consapevolmente, ci riporta e obbliga a una riflessione – non nuova – sui rapporti tra scienza e morale, tra etica e ricerca, aprendo a un dibattito e a scelte, che alcuni credevano morte e sepolte per sempre… perché “la scienza deve andare per la propria strada”, “la ricerca ha come unico freno le nostre conoscenze”, come ci siamo sentiti ripetere in maniera più o meno grossolana dalla metà del XIX secolo in poi. Per i pochi che non lo sapessero, Robert, fisico americano di origine tedesca, proveniente da una benestante famiglia ebraica non osservante, ma educata a forti motivazioni etiche, fu l’uomo scelto dal governo americano – dal presidente Roosevelt e dal generale Groves – per portare a termine ...

approfondimento Rebel Moon, Zack Snyder mostra unle quinte del suo nuovo film Non ... a Gal Gadot nei panni di una spia in Heart of Stone fino al molto più che attesonelle sale ...Al suo ritornola macchina da presa, Cooper dimostra il suo interesse per il dramma ... Insieme adi Christopher Nolan e a Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese , al momento, ......segna il ritornola macchina da presa per Nolan con un film biografico - fiume della durata di quasi tre ore che rifiuta categoricamente l'azione adrenalinica che aveva reso ...

Dietro Oppenheimer, il problema dell’umanità: l’atomica era una questione politica e industriale Il Fatto Quotidiano

il suo Robert Oppenheimer è misterioso e tormentato come il ruolo richiede, tanto che pur essendo protagonista di praticamente quasi tutte le scene del film, si arriva al termine con la sensazione di ...Se escludiamo infatti The Dark Knight Rises (1,081 miliardi) e The Dark Knight (1,006 miliardi), basati su personaggi DC, Oppenheimer ha superato Interstellar (715 milioni) piazzandosi dietro ...